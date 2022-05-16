Son dakika haber! Engelliler askerlik heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Son dakika haber! Engelliler askerlik heyecanı yaşadı

16.05.2022 21:19
Son dakika haber! Engelliler askerlik heyecanı yaşadı

Son dakika gündem haberine göre DENİZLİ'de Engelliler Haftası kapsamında 80 engelli genç, 11. Komando Tugay Komutanlığında yemin ederek temsili askerlik heyecanını yaşadı.

DENİZLİ'de Engelliler Haftası kapsamında 80 engelli genç, 11. Komando Tugay Komutanlığında yemin ederek temsili askerlik heyecanını yaşadı.

Engelliler Haftası kapsamında, engelli bireylerin temsili askerlik yapması için 11. Komando Tugay Komutanlığı Kışlası'nda tören düzenlendi. Askerler tarafından karşılanan engellilere ilk olarak komando kıyafetleri giydirildi. Ardından temsili askerlik eğitimi verildi. Daha sonra engelliler için yemin töreni yapıldı. Törene Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve aileler katıldı. Yemin töreninde engelliler tüfek ve Türk bayraklarına ellerini basarak askerlik yemini etti. Engellilerin yakınları ise töreni gözyaşları içinde izledi. Törenin sonunda temsili terhis belgeleri verilen engelliler komutanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Son dakika haber! Engelliler askerlik heyecanı yaşadı
Son dakika haber! Engelliler askerlik heyecanı yaşadı
Son dakika haber! Engelliler askerlik heyecanı yaşadı
Son dakika haber! Engelliler askerlik heyecanı yaşadı
Son dakika haber! Engelliler askerlik heyecanı yaşadı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Engelliler askerlik heyecanı yaşadı - Son Dakika


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