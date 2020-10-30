Son dakika haber | Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı - Son Dakika

Son dakika haber | Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı

30.10.2020 21:52
Son dakika haber | Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı, System.String[]

Son dakika haber... İzmir'deki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 75 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşılırken oğlu yaralı olarak kurtarıldıİzmir'de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'deki depremin ardından Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 75 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşılırken oğlu yaralı olarak kurtarıldı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden 6 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 75 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Aynı dairede kadının 27 yaşındaki oğlu ise yaralı olarak ekipler tarafından kurtarıldı. Enkaz altında yakınlarını bekleyenlerin feryatları yürek dağlarken hala çok

(İHA)

Son dakika haber | Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı
Son dakika haber | Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı
Son dakika haber | Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı

Arama Kurtarma, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Enkazdan anne ölü, oğlu yaralı çıktı - Son Dakika


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