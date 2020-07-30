Olağan genel kurulunu yapan Ensar Vakfı Adıyaman Şube Başkanlığına Gaffari İzci seçildi.

Ensar Vakfı Adıyaman Şube Başkanlığında bayrak değişimi yaşandı. Mevcut Başkan Muzaffer Şimşek'in aday olmadığı genel kurulda tek liste halinde seçime giren Gaffari İzci başkan seçildi.

Genel kurulda konuşan Muzaffer Şimşek, "Büyük bir onurla 8 yıldır yürütmekte olduğum Ensar Vakfı Adıyaman Şube Başkanlığı görevimi Ensar Vakfında yıllardır beraber çalıştığımız Gaffari İzci hocamıza devretmiş bulunmaktayım. Bundan sonra Ensar Vakfı Adıyaman Şubesinde hizmetlerime devam edeceğim. Hizmet sürecinde bizden desteklerini esirgemeyen Ensar Vakfı Genel Merkez Yönetimine, destekleri için şube yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımı arz ederim. Allah'a emanet olunuz. Varsa hakkımız helal olsun . Siz de haklarınızı helal ediniz" dedi.

Yeni Başkan Gaffari İzci ise yaptığı açıklamada zor bir görev devraldıklarının bilincinde olduklarını söyleyerek, "Benim de yıllardır içerisinde bulunduğum Ensar Vakfı Adıyaman Şubemiz kurulduğu yıldan bu yana çok güzel çalışmalara imza atmıştır. Ensar Yaz Okulu, Safvan Kitap Kafe projesi, Bayanlara ve çocuklara yönelik yapılan etkinlikler ve 20 yılı aşkındır süregelen Cuma Tefsir derslerimiz bunlardan bazılarıdır. Ensar gönüldaşlarının istişaresi ve oy birliği ile seçilen yeni yönetim olarak, Muzaffer Şimşek hocamızdan devraldığımız bu bayrağı bizden sonrakilere devretmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu vesile ile Muzaffer Şimşek ve ekibine teşekkür ediyor, yeni yönetim kurulu arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Genel kurul sonunda bir önceki yönetimde görev alanlara, Başkan Gaffari İzci tarafından plaket takdim edildi. - ADIYAMAN