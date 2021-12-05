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ERBAA'DA SAMANLIK YANGINI - Son Dakika

ERBAA'DA SAMANLIK YANGINI

05.12.2021 14:49

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık, 1 ahır ile 1 serender yanarak kullanılamaz hale geldi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık, 1 ahır ile 1 serender yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Gökal beldesi Güldere Mahallesi'nde meydana geldi. Ünal Kaya'ya ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yakınında bulunan akrabaları olan Osman ve Ömer Kaya'nın samanlık ve ahırlarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa ve Gökal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşı 3 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında 3 samanlık 1 ahır ile 1 serender tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

ERBAA'DA SAMANLIK YANGINI
ERBAA'DA SAMANLIK YANGINI
ERBAA'DA SAMANLIK YANGINI
ERBAA'DA SAMANLIK YANGINI
ERBAA'DA SAMANLIK YANGINI
ERBAA'DA SAMANLIK YANGINI

Yangın, Erbaa, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERBAA'DA SAMANLIK YANGINI - Son Dakika


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