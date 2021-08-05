Son dakika haber! Erbakan'dan yangın felaketine karşı 'Milli Birlik' çağrısı - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, devam eden orman yangınları ile ilgili tartışmalara ilişkin, "Şu noktada İktidar-muhalefet kavgası, toplumsal kutuplaşma ve kamplaşma görüntüsünün verilmesi çok yanlıştır. Gün iktidarıyla muhalefetiyle, her kesimden insanımızla 84 milyon hep birlikte, felakete karşı canla başla mücadele etme, maddi manevi yaraları sarma günüdür" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, yangınlara karşı siyasi kavgaların yeri ve zamanı olmadığını belirterek, bu felaketle millet olarak tek yürek yek vücut hep birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

"Gün birlik olma 84 milyon hep birlikte tek yürek olma günüdür"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"28 Temmuz'da Antalya, Manavgat'ta başlayan ve kısa sürede Akdeniz Bölgemizde çok geniş bir alana yayılan yangınlar halen daha devam ederken, asırlık ağaçlarımız, ormanlarımız kül olmaya, savunmasız ve masum hayvanlar canından olmaya devam ederken, itfaiye erlerimiz, gönüllülerimiz yangının söndürülmesi için aralıksız şekilde can siperane mücadele verirken, yüzlerce yaralımız hastanelerde tedavi edilirken, Yüreği yanan, içi kan ağlayan bölgedeki insanlarımızın karşısında, büyük bir acı ve endişe yaşayan milletimizin gözleri önünde, iktidar kanadının ve muhalefet partilerinin siyasi düellolara tutuşması kabul edilemez. İktidar kanadı muhalefet partili belediyeleri suçlarken, muhalefetin de Hükümeti, Bakanlıkları suçlaması; iktidarın da muhalefetin de siyasi kazanç saikiyle çeşitli açıklamalar yapması asla uygun bir tutum değildir.

Şu noktada İktidar-muhalefet kavgası görüntüsü, toplumsal kutuplaşma ve kamplaşma görüntüsünün verilmesi çok yanlıştır. Gün iktidarıyla muhalefetiyle, her kesimden insanımızla 84 milyon hep birlikte, felakete karşı canla başla mücadele etme, maddi manevi yaraları sarma günüdür. Önce evimizdeki yangını söndürmeli, yaralarımızı sarmalı, sonra eksikleri, yanlışları, ihmalleri masaya yatırıp gereken adımları atmalıyız."

"Gerginliği arttıracak her türlü söz ve tavırdan uzak durulmalıdır"

'Böyle bir zamanda kutuplaşmayı, gerginliği artıracak her türlü söz ve tavırdan uzak durulmalıdır.' diyen Erbakan, "Terör örgütlerinin ve çeşitli unsurların, bu yangınları maksatlı olarak çıkartarak ülkemize, milletimize ekonomik ve psikolojik bakımdan zarar vermek istemesi ihtimal dahilindedir. Ancak böyle büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuz şu günlerde "yangını şunlar çıkardı, bunlar çıkardı, şu etnik kökenden insanlar yaptı" şeklinde konuşmaların tartışmaların zamanı ve yeri değildir. Bu gibi yaklaşımlar bu felaketle mücadele sırasında birlik ve bütünlüğümüzü zedeler. Bu zor günlerde millet olarak dayanışma birlik ve beraberlik içerisinde olmalı, tek yürek yek vücut halde yangınların kontrol altına alınması, yaraların sarılması için hep birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

"Bölgedeki kahramanlara şükranlarımızı sunuyorum"

Canını dişine takarak büyük bir özveri ile yangınların söndürülmesi, canların kurtarılması için çaba sarf eden tüm itfaiye ekiplerine, orman teşkilatımıza, vatandaşlarımıza, gönüllülere şükranlarını sunduklarını ifade eden Erbakan, "Bölgedeki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Milletimiz'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletiyor ve Cenabı Allah'a bu yangın felaketinin bir an önce son bulması için dua ediyoruz" cümlelerini kullandı. - ANKARA