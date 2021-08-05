Üye Girişi
Son dakika haber! Erbakan'dan yangın felaketine karşı 'Milli Birlik' çağrısı - Son Dakika

Son dakika haber! Erbakan'dan yangın felaketine karşı 'Milli Birlik' çağrısı

05.08.2021 12:02
Son dakika haber! Erbakan'dan yangın felaketine karşı 'Milli Birlik' çağrısı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, devam eden orman yangınları ile ilgili tartışmalara ilişkin, "Şu noktada İktidar-muhalefet kavgası, toplumsal kutuplaşma ve kamplaşma görüntüsünün verilmesi çok yanlıştır.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, devam eden orman yangınları ile ilgili tartışmalara ilişkin, "Şu noktada İktidar-muhalefet kavgası, toplumsal kutuplaşma ve kamplaşma görüntüsünün verilmesi çok yanlıştır. Gün iktidarıyla muhalefetiyle, her kesimden insanımızla 84 milyon hep birlikte, felakete karşı canla başla mücadele etme, maddi manevi yaraları sarma günüdür" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, yangınlara karşı siyasi kavgaların yeri ve zamanı olmadığını belirterek, bu felaketle millet olarak tek yürek yek vücut hep birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

"Gün birlik olma 84 milyon hep birlikte tek yürek olma günüdür"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"28 Temmuz'da Antalya, Manavgat'ta başlayan ve kısa sürede Akdeniz Bölgemizde çok geniş bir alana yayılan yangınlar halen daha devam ederken, asırlık ağaçlarımız, ormanlarımız kül olmaya, savunmasız ve masum hayvanlar canından olmaya devam ederken, itfaiye erlerimiz, gönüllülerimiz yangının söndürülmesi için aralıksız şekilde can siperane mücadele verirken, yüzlerce yaralımız hastanelerde tedavi edilirken, Yüreği yanan, içi kan ağlayan bölgedeki insanlarımızın karşısında, büyük bir acı ve endişe yaşayan milletimizin gözleri önünde, iktidar kanadının ve muhalefet partilerinin siyasi düellolara tutuşması kabul edilemez. İktidar kanadı muhalefet partili belediyeleri suçlarken, muhalefetin de Hükümeti, Bakanlıkları suçlaması; iktidarın da muhalefetin de siyasi kazanç saikiyle çeşitli açıklamalar yapması asla uygun bir tutum değildir.

Şu noktada İktidar-muhalefet kavgası görüntüsü, toplumsal kutuplaşma ve kamplaşma görüntüsünün verilmesi çok yanlıştır. Gün iktidarıyla muhalefetiyle, her kesimden insanımızla 84 milyon hep birlikte, felakete karşı canla başla mücadele etme, maddi manevi yaraları sarma günüdür. Önce evimizdeki yangını söndürmeli, yaralarımızı sarmalı, sonra eksikleri, yanlışları, ihmalleri masaya yatırıp gereken adımları atmalıyız."

"Gerginliği arttıracak her türlü söz ve tavırdan uzak durulmalıdır"

'Böyle bir zamanda kutuplaşmayı, gerginliği artıracak her türlü söz ve tavırdan uzak durulmalıdır.' diyen Erbakan, "Terör örgütlerinin ve çeşitli unsurların, bu yangınları maksatlı olarak çıkartarak ülkemize, milletimize ekonomik ve psikolojik bakımdan zarar vermek istemesi ihtimal dahilindedir. Ancak böyle büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuz şu günlerde "yangını şunlar çıkardı, bunlar çıkardı, şu etnik kökenden insanlar yaptı" şeklinde konuşmaların tartışmaların zamanı ve yeri değildir. Bu gibi yaklaşımlar bu felaketle mücadele sırasında birlik ve bütünlüğümüzü zedeler. Bu zor günlerde millet olarak dayanışma birlik ve beraberlik içerisinde olmalı, tek yürek yek vücut halde yangınların kontrol altına alınması, yaraların sarılması için hep birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

"Bölgedeki kahramanlara şükranlarımızı sunuyorum"

Canını dişine takarak büyük bir özveri ile yangınların söndürülmesi, canların kurtarılması için çaba sarf eden tüm itfaiye ekiplerine, orman teşkilatımıza, vatandaşlarımıza, gönüllülere şükranlarını sunduklarını ifade eden Erbakan, "Bölgedeki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Milletimiz'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletiyor ve Cenabı Allah'a bu yangın felaketinin bir an önce son bulması için dua ediyoruz" cümlelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haber! Erbakan'dan yangın felaketine karşı 'Milli Birlik' çağrısı

Refah Partisi, Muhalefet, İktidar, Fatih, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Erbakan'dan yangın felaketine karşı 'Milli Birlik' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika

Hırsız gibi girip, belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar 11:59 Hırsız gibi girip, belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar Denizli'de kayıp vakası iki oldu! 15 gündür haber alınamayan Aleyna'nın ardından bugün de 18 yaşındaki Nadire kayıplara karıştı 11:51 Denizli'de kayıp vakası iki oldu! 15 gündür haber alınamayan Aleyna'nın ardından bugün de 18 yaşındaki Nadire kayıplara karıştı Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü 11:39 Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü
Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı 11:25 Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı 11:04 "Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var 10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var
Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı 10:30 Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı 10:21 Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı

Son Dakika Haberleri
11:58 Hırsız gibi girip, belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar
11:54 Son Dakika: Karabük merkez yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor
11:52 Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor
11:39 Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:30 Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor
11:25 Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı
11:21 Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
11:02 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü
10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var
Bu görüntüler duygulandırdı! Yaşlı kadın, yangına karşı mücadele veren ekiplere böyle erzak taşıdı Bu görüntüler duygulandırdı! Yaşlı kadın, yangına karşı mücadele veren ekiplere böyle erzak taşıdı         
12:05
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti         
11:46
Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor         
11:30
Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
11:22
Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü         
11:02
Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir         
10:52
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum 168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum         
10:02
Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu         
09:49
Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız         
09:36
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında         
19:27
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı         
17:18
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 12:55:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Erbakan'dan yangın felaketine karşı 'Milli Birlik' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement