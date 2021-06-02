Son dakika haber: ERBİL'DE TRAFİK KAZASINDA ÖLEN İNŞAAT İŞÇİSİNİN EŞİNDEN 'KEFALETE' TEPKİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'dan çalışmak için gittiği Irak'ın Erbil kentinde ilk iş günü trafik kazasında yaşamını yitiren Abdullah Tanrıverdi'nin (50) eşi Yüksel Tanrıverdi (46), kazaya neden olan sürücünün 10 gün cezaevinde kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi 6 çocuk babası Abdullah Tanrıverdi, 25 Ekim 2020'de çalışmak için Irak'ın Erbil kentine gitti. Bir gün sonra Abdullah Tanrıverdi'ye, konakladığı pansiyona giderken otomobil çarptı. Arkadan gelen araç da savrulup yere düşen Tanrıverdi'nin üzerinden geçti. Hastaneye kaldırılan Abdullah Tanrıverdi, yaşamını yitirdi. Tanrıverdi'nin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı, 10 gün sonra da kefaletle serbest bırakıldı.

'SERBEST BIRAKILMASINA RAĞMEN, BİZİMLE İRTİBATA GEÇMEDİ'

Eşinin ölümünden sorumlu sürücünün kefaletle serbest bırakılmasına tepki gösteren Yüksel Tanrıverdi, çocuklarının yetim kaldığını belirterek, sürücünü ceza almasını istedi. Tanrıverdi, 26 Ekim'de kaza oluyor. Eşime çarpan bir kadın. Yerde bırakıp kaçıyor, sonra ikinci araba çarpıyor. İkinci aracın şoförü insanlık görevini yapmış. Bizi arayarak, eşimin kazada hayatını kaybettiğini söyledi. Çok uzak olduğu için gidemedik. Cenazeyi sınıra kadar getireceklerini söylediler. Sonra 'siz alabilir misiniz diye sordular. Biz de alırız dedik. O gece yola çıktık, Sınır kapısında bekledik. Sabaha karşı, eşime çarpan ikinci arabanın sahibi, cenazeyi getirdi. Cenazeyi alıp, Silopi Devlet Hastanesi'ne gittik. Otopsiden sonra da cenazeyi alıp Diyarbakır'a getirip defnettik. Eşime çarpan ikinci aracın sahibi, insanlık görevini yaparak Diyarbakır'a taziyemize geldi. Ben de daha sonra Erbil'e gittim. Eşime ilk çarpan aracın sürücüsü olan kadın yakalanmış. 10 gün cezaevinde kalmış. Daha sonra kefaletle bırakmışlar. Serbest bırakılmasına rağmen, bizimle irtibata geçmedi. Taziye dileklerinde bile bulunmadı. Onlardan şikayetçiyim. Irak devletine sesleniyorum. Sessiz kalmasınlar. Sonuna kadar da şikayetçiyim dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan Tanrıverdi'ye, otomobilin yandan çarptığı görüldü. Yere yığılan Tanrıverdi, bu kez arkadan gelen başka bir aracın altında kaldı.