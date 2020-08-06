Son dakika haber... Ercik: "İlçe kongrelerimize 8 Ağustos'ta başlayacağız" - Son Dakika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, korona virüs nedeniyle ertelenen ilçe kongrelerinin 8 Ağustos'ta Gülnar ile başlayacağını belirtti. Ercik, "Kongre sürecimizi maske, mesafe ve temizlik tedbirleri ile gerçekleştireceğiz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Ercik, kongre sürecine ilişkin açıklama yaptı. Gülnar ve Mut ilçe teşkilatlarıyla kongre sürecine devam edeceklerini ifade eden Ercik, "22 Şubat 2020 tarihinde Anamur ve Bozyazı ilçelerimizle başlayıp ardından Toroslar ve Erdemli ilçe kongrelerimizi gerçekleştirmiştik. Geriye kalan 9 ilçemizin kongreleri korona virüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz kongre sürecimiz 8 Ağustos'ta Gülnar ve 9 Ağustos'ta Mut ilçe teşkilatlarımızla başlayacak. Kongrelerimizi açık alanlarda maske, mesafe ve temizlik tedbirleri ile gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu bir bayrak yarışı"

İlçe başkanlarına, bugüne kadar verdikleri hizmetler dolayısıyla teşekkür eden Ercik, "İlçe başkanlarımız, görevlerini ifa ettikleri süre içerinde fedakar ve özverili bir şekilde milletimize hizmet etti. Teşkilatlarımızdaki bu değişim bir bayrak yarışıdır. Birlik ve beraberliğimiz, dava arkadaşlığımız ilk günkü aşkla devam edecektir. Şimdiye kadar fedakarca partimize ve davamıza hizmet eden başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kongrelerimiz, planlanan takvime göre tüm ilçelerimizde birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanarak, partimize, davamıza ve asıl iradenin tecelli ettiği milletimize hizmet etmeye devam edecektir" diye konuştu. - MERSİN