Son dakika haber! Erciş Kaymakamlığından evi zarar gören vatandaşa destek - Son Dakika

- Erciş Kaymakamlığından evi zarar gören vatandaşa destek

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamlığı, Hasanabdal Mahallesi'nde yaşanan sel sonrası evi ve eşyaları sular altında kalan vatandaşa destek çıktı.

Erciş şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Hasanabdal Mahallesi'nde 10 Temmuz 2020 günü sel yaşanmıştı. Selin ardından mahalleyi ziyaret eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, mahalle sakinlerini tek tek ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken, evi sel sularından etkilenen ve eşyaları su altında kalan 51 yaşındaki Mehmet Selim Kuykaç isimli vatandaşa destek çıkılacağını belirtmişti. 5 çocuklu ve 7 nüfuslu ailenin selden sonra tamamen kullanılamaz haldeki evi itfaiye ekipleri tarafından temizlenirken, Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun talimatı üzerine Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aileye destek çıkıldı. Mağdur ailenin evine kaymakamlık tarafından 2 adet çekyat kanepe, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet ocaklı fırın ve 1 adet elektrikli süpürge götürülüp teslim edildi.