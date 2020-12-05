Son dakika haber: Erciş polisinde drone destekli denetim - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla polis ekipleri drone ile denetim yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Oluşturulan uygulama noktalarında araç ve yaya denetimi yapan ekipler, sokaklarda da devriye görevi yürütüyor.

Park ve mesire alanlarında denetimlerini sürdüren ekipler, ayrıca kentin bazı bölgelerini drone ile havadan izliyor.

Vatandaşları sokağa çıkama kısıtlamalarına uyduğu gözlenirken kuralalar uymayanlara ise cezai işlemeler uygulanıyor.