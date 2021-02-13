Erciş'teki yangında 6 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiyeci akıma kapılıp yaralandı - Son Dakika
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Erciş'teki yangında 6 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiyeci akıma kapılıp yaralandı

13.02.2021 13:48
Erciş'teki yangında 6 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiyeci akıma kapılıp yaralandı

VAN'ın Erciş ilçesinde temel gıda ve kimyevi ürünlerin satışının yapıldığı markette çıkıp yanındaki depoya sıçrayan yangın, itfaiyenin 7 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

VAN'ın Erciş ilçesinde temel gıda ve kimyevi ürünlerin satışının yapıldığı markette çıkıp yanındaki depoya sıçrayan yangın, itfaiyenin 7 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ile elektrik akıma kapılıp hafif yaralanan itfaiyeci hastanede tedaviye alındı.

?Erciş ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bir markette saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, yandaki depoya da sıçradı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. 20 personel ve 4 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, saat 03.00 sıralarında kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında vatandaş ve market çalışanlarının da bulunduğu 6 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiyeci ise elektrik akımına kapılarak hafif yaralandı.

İlk müdahaleleri hazır bekleyen ambulansta yapılan 7 kişi, Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi.

Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA
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