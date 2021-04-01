Son dakika haber: Erciyes'te engeller 10'uncu kez aşıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Erciyes'te engeller 10'uncu kez aşıldı

01.04.2021 21:04

Son dakika haberleri... Erciyes'te engeller 10'uncu kez aşıldı Geleneksel olarak her yıl organize edilen "Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri" korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı engellinin katılımı ile Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlendi.

Erciyes'te engeller 10'uncu kez aşıldı

KAYSERİ - Geleneksel olarak her yıl organize edilen "Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri" korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı engellinin katılımı ile Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlendi.

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Engelsiz Erciyes Günleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Arlberg Sport, Ace Otel, Kayseri Ulaşım A.Ş, Spor A.Ş. destekleriyle 10'uncu kez 2.200 metredeki Tekir bölgesinde gerçekleştirildi.

Engelli ferdlerin sosyal alanda kendilerini ifade edebilmesi, dağ sporları ve kültürel aktivitelere katılmalarını sağlamak amacıyla organize edilen faaliyet, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yüzlerce görme, işitme ve zihinsel bedensel engelliyi ağırlarken bu yıl pandemi şartları sebebiyle belirli sayıda katılımcı ile yapıldı. Kar ve dağ sporları için engel olmadığını gösteren engelli fertler, maske, mesafe ve hijyen kurallarının titizlikle uygulandığı etkinlikte, karın keyfini doyasıya çıkardılar.

Kayseri Erciyes Engelliler Kış ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı Kadircan Gökalp "Pandemi ortamından dolayı ne yazık ki diğer şehirden gelecek olan arkadaşlarımız gelemedi. Bizler de sembolik olarak Kayseri'den belirli arkadaşımızla bu etkinliğimizi gerçekleştirmek üzere bir araya geldik" dedi.

Tekerlekli sandalyesinden kalkıp snowboard ile kayan Nazım Eraslan, "Engel sadece beyinde biter. Başka türlü fiziksel engel tanımıyoruz. Pandemiden dolayı biraz hareketsiz kaldık ama Erciyes'teki bu organizasyon ile böyle güzel bir imkan elde etmiş olduk. Katkısı olan herkese çok teşekkür ederim. Engelli kardeşlerimize tavsiyem hiçbir zaman inançlarını kaybetmesinler. Emek harcarlarsa mükafatını mutlaka görürler "ifadelerini kullandı.

7 yaşında geçirdiği kangren hastalığı sonucu tek ayağını kaybeden Harun Mut ise, engelli diye bir şey yok. Zihnimizdeki engeli yenersek yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ben tek ayağım ile kayabiliyorsam herkes bu sporu fazlası ile yapabilir. Evlere kapanmasınlar dışarda birçok spor branşını yapabilirler. Bizler Erciyes'teki bu etkinlik ile dağ havası alıp keyifli vakit geçirme fırsatı elde ettik.

10. Engelsiz Erciyes Günleri kapsamında düzenlenen kızak, okçuluk, dart yarışları sonucunda dereceye girenlere madalyalarını Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı takdim etti. Cıngı, "Türkiye'de engelli vatandaşlarımız için uluslararası seviyede yapılan tek kayak merkezi organizasyonu olan ve her yıl coşku ile yaptığımız bu faaliyetimizi bu yıl korona virüs sebebi ile daha az katılımcı ile yapmak zorunda kaldık. Pandemi kuralları gereğince tüm önlemlerimizi alarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırladık. Uzun bir süredir evlerine kapanan engelli kardeşlerimize sınırlı da olsa çeşitli aktiviteler ile keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sunduk. Umarız ülke olarak korona virüs belasından en kısa sürede kurtulur etkinliğimizi önümüzdeki yıllarda tekrar festival havasında gerçekleştiririz" dedi.

Son dakika haber: Erciyes'te engeller 10'uncu kez aşıldı
Son dakika haber: Erciyes'te engeller 10'uncu kez aşıldı
Son dakika haber: Erciyes'te engeller 10'uncu kez aşıldı
Son dakika haber: Erciyes'te engeller 10'uncu kez aşıldı

Kayak Merkezi, Kayseri, Engelli, Erciyes, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Erciyes'te engeller 10'uncu kez aşıldı - Son Dakika


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