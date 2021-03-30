Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) üniversitelerin 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık proje istatistiklerini yayınladı. Yayınlanan listeye göre Erciyes Üniversitesi araştırma üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı.

TÜBİTAK tarafından yayınlanan raporda üniversitelerin son 5 yılda başvuruda bulunduğu proje sayısı, desteklenen proje sayısı ve proje bütçeleri gibi bilgilere yer verildi.

Erciyes Üniversitesi TÜBİTAK ARDEB 2016-2020 yıllarında desteklenen projeler bakımından raporda yer alan ülkemizdeki 197 üniversite arasında 14. sırada, devlet üniversiteleri arasında 12. sırada, araştırma üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Üniversitemizin gelişiminde ve başarılarında emeği geçen tüm mensuplarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - KAYSERİ