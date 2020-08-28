Son dakika haber! Erciyes yeni yatırımlarla gelişiyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nda, 22 bin metrekare alana kurulacak 5 yıldızlı ve 550 yatak kapasiteli otele, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Turizm Yatırım Belgesi" verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, makamında düzenlenen törende, yatırım belgesini Xperia Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kayış'a takdim etti.

Dursun, burada yaptığı açıklamada, Erciyes'in kent merkezine yakın olması nedeniyle yapılan yatırımların kış turizmine hizmet etmenin yanında, şehrin tamamına da katkı sağlayacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olan Erciyes'e yatırım yapan girişimcilere büyük destek verdiğini vurgulayan Dursun, "Bilindiği gibi Xperia Otelleri'nin Alanya'da da otelleri bulunuyor. Alanya'dan bir otel zincirinin şehrimizde yatırım yapması bizleri sevindirdi. Otel, inşaatı tamamlandığında Kayseri'nin en çok yatak kapasitesine sahip konaklama tesisi olacak. Erciyes'in Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile turizm merkezi olmasından dolayı buraya yatırım yapan girişimcilere Bakanlığımız tarafından teşvikler veriliyor. Bu vesileyle tüm yatırımcıları bölgemize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yabancı turistleri yoğun bir şekilde ağırlıyor"

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı da Erciyes'in ülkemizin en önemli kış turizm destinasyonu haline geldiğini belirtti.

Kış turizminin yanı sıra yılın diğer mevsimlerinde de turizmin sürdürülmesi için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Cıngı, şunları söyledi:

"Erciyes artık bütün dünyada biliniyor. Erciyes Dağı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli kayakseverlerin yanında, kış sezonu boyunca her hafta direkt charter seferler ile Rusya, Ukrayna, Belarus, Polonya'dan ve dünyanın muhtelif ülkelerinden gelen yabancı turistleri yoğun bir şekilde ağırlıyor. Erciyes'te otellerimiz misafirlerin taleplerini karşılamakla yetersiz kalıyor. Otel yatırımcılarımız da Erciyes'teki potansiyeli gördü ve yatırım yapmaya başladılar. Şu anda Erciyes Dağı'nda birçok otelin inşaatı devam ediyor. Xperia Otelleri de bunlardan bir tanesi. Bu proje Erciyes'in doğasına ve yapısına uygun olarak yapılıyor. Dağımıza yakışan ve değer katan bir otel olacak. Burada, Erciyes'e katkı sağlayan tüm kurumlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum."

Merkezi Antalya'da bulunan Xperia Otelleri zincirinin Erciyes Develi Kapı bölgesinde yaptıracağı 5 yıldızlı otel, 22 bin metrekare alanda, 275 oda ve 550 yatak kapasitesi ile misafirlerini ağırlayacak.