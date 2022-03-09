Son dakika haber: Erdal Eren'in Mis-C hastalığından ölümünde ihmal iddiası - Son Dakika

MERSİN'de ortaokul öğrencisi Erdal Eren Kömürcü (13), koronavirüs geçirdikten sonra çocuklarda nadir olarak görülen MİS- C hastalığına yakalanıp hayatını kaybetti. Ateş, karın ağrısı ve döküntü gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalıkla ilgili Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Erdal Eren'e ilk önce alerji, ikinci gittiklerinde boğaz enfeksiyonu, üçüncü müracaatlarında ise MİS- C hastalığı teşhis konulduğunu belirten ailesi, sağlık personeli hakkında ihmal iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yenişehir İlçesi Adnan Menderes Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdal Eren Kömürcü, 4 Ocak'ta eve geldiğinde göğsünde kaşıntı ve kızarıklık olduğunu söyledi. Bunun üzerine Nazım Kömürcü (47) oğlunu Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Ateşi de yükselen Erdal Eren'i muayene eden doktorlar, iddiaya göre 'alerjisi var' diyerek alerji ilacı verip taburcu etti. Eve gelen Erdal Eren'in gün boyunca ateşinin düşmediğini ve durumunun giderek kötüye gittiğini fark eden Nazım Kömürcü, bir gün sonra oğlunu yine aynı hastaneye götürdü. Erdal Eren, bu kez acil serviste yapılan tahlillerin ardından, 'boğaz enfeksiyonu var' denilerek antibiyotik ve ağrı kesici ilaçların olduğu reçete yazılıp eve gönderdi. Durumu her geçen dakika daha da kötüleşen Erdal Eren, bir gün sonra tekrar aynı hastaneye götürüldü. Erdal Eren'in 45 gün önce koronavirüs geçirdiği, bu yüzden de çocuklarda nadir olarak görülen MİS- C hastalığına yakalandığı saptandı. Erdal Eren, yoğun bakımda yer olmadığı için hemen 112 ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Erdal Eren Kömürcü, 12 Ocak'ta hayatını kaybetti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUOğlunun ardından 2 aydır gözyaşı döken baba Nazım Kömürcü, MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde görevli sağlık personeli hakkında ihmal iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Oğlunun ihmal kurbanı olduğunu savunan Nazım Kömürcü, " Oğlum okuldan eve geldiğinde vücudunda kızarıklık olduğunu söyledi. Hemen hastaneye götürdüm. Hiçbir tahlil yapmadan alerji ilacı verip gönderdi. Gece oğlum ateşlenince apar topar bir daha götürdüm. Bu sefer de antibiyotik ve ağrı kesici yazdılar. İlaçları kullanan oğlumun durumu daha da kötüleşti. Bir kez daha götürdüm hastaneye bu defa yatırdılar. Oğlumun durumu daha da kötüye gitmeye başladı. Hemen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk ettiler. Oraya gittiğimizde doktorlar oğlumun durumunu görünce şaşırdı. Bu kadar kötü hasta beklemediklerini söylediler. Orada tedavi başladı ama kurtaramadık. Hiçbir hastalığı olmayan oğlum gözümüzün önünde gün gün eriyerek öldü. İlk gün oğluma bir tahlil yapsalardı, ilgilenselerdi belki yaşayacaktı. İhmali olan herkesten şikayetçiyim" dedi.'BAŞKA EREN'LER ÖLMESİN'Anne Sevim Kömürcü (44) de "Çok başarılı, okulda sürekli takdir alan, çok sevilen bir öğrenciydi. 2 aydır onsuz günler geçmiyor. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Benim canım yandı, başka canlar yanmasın, başka Eren'ler ölmesin" diye konuştu.HASTANEDEN AÇIKLAMAMEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri ise yüksek ateş, eklem ağrısı ve kızarıklık şikayetiyle gelen hastaya gerekli müdahalenin yapıldığını, durumun aciliyeti nedeniyle Gaziantep'e sevk edildiğini ve orada yaşamını yitirdiğini bildirdi. MIS-C HASTALIĞI NEDİR?

Multisistem Inflamatuar Sendromu- Çocuk (MIS-C) hastalığı koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten 4-6 hafta sonra çocuklarda virüsün bağışıklık sistemini tetiklemesiyle ortaya çıkar. Belirgin şekilde yüksek ateş, birçok organda fonksiyon bozuklukları ve yüksek inflamasyon markerları ile seyreder. Bu çocuklarda yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal, baş ağrısı, belirgin şekilde yorgunluk, halsizlik, bilinçte bozulma görülür.