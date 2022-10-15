Son dakika haber... Erdek'te ağılda yangın: İki koyun telef oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Düzler mevkii Atatürk caddesinde ağılda çıkan yangında iki küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Değirmenci'ye ait ağılda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Erdek itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında damda bulunan iki koyun telef olurken üç koyunda kurtarıldı. Alevler etrafta bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandığında ise ağılın kullanılamaz hale geldiği görüldü. - BALIKESİR