Son dakika haber... Erdek'te ağılda yangın: İki koyun telef oldu - Son Dakika
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Son dakika haber... Erdek'te ağılda yangın: İki koyun telef oldu

15.10.2022 01:28
Son dakika haber... Erdek'te ağılda yangın: İki koyun telef oldu

Son dakika habere göre Balıkesir'in Erdek ilçesinde Düzler mevkii Atatürk caddesinde ağılda çıkan yangında iki küçükbaş hayvan telef oldu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Düzler mevkii Atatürk caddesinde ağılda çıkan yangında iki küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Değirmenci'ye ait ağılda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Erdek itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında damda bulunan iki koyun telef olurken üç koyunda kurtarıldı. Alevler etrafta bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandığında ise ağılın kullanılamaz hale geldiği görüldü. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Erdek'te ağılda yangın: İki koyun telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Erdek'te ağılda yangın: İki koyun telef oldu - Son Dakika
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