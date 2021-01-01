Erdek ilçesinde yılbaşı öncesi polis ekipleri karayolları ve ana arterlerde denetimleri sıklaştırdı. Güney Marmara'nın turizm ilçesi Erdek yeni yıla korona virüs gölgesinde giriliyor.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yeni yıla sayılı günler kala ilçede güven ve huzur uygulaması yaptı.

Uygulamada araçlar kontrol edilirken, araç bilgileri ile sürücü belgeleri incelendi. Sürücülerin ve vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında maske takıp takmadıklarını kontrol eden polis ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara ceza kesti. Denetimlerde ayrıca GBT sorgulaması da yapıldı.

Bu yıl korona virüs gölgesinde yeni yıla girmenin burukluğunu yaşayan vatandaşlar, polisin bu tür denetiminden memnun olduklarını belirterek, salgın hastalıktan en kısa sürede kurtulmayı umut ettiklerini dile getirdi. - BALIKESİR