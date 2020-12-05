Son dakika haber... Erdek'te kedileri öldüren köpek barınakta - Son Dakika

Erdek'te geçtiğimiz günlerde ölü bulunan çok sayıda kedi konusu aydınlandı. Kedileri, bölgede yaşayan bir köpeğin öldürdüğü ortaya çıktı. Köpek barınağa teslim edildi.

Kedilerin ölmesi ile ilgili CHP Erdek İlçe Başkanı Hale Tuna, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Günlerdir kedi ölümlerine neden olan köpek, bugün saklandığı yerde, büyük bir uğraş sonucu yakalanmış ve barınağa teslim edilmek için alınmıştır. Yakalandığı yerde çok sayıda kedi ölüsünün olması beni daha da üzmüştür. İhbarda bulunan Zuhal Karaosmanoğlu'na, Emniyet teşkilatı personeline, köpeği yakalarken büyük çaba harcayan belediye personeline ve emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Yakalanan dostumuz da can taşıyor. Doğası gereği kedilere tepki verebiliyor. Bu duruma çoğu köpekte rastlıyoruz. Hiçbir canlının barınaklara kapatılmasını istemiyoruz. Ama ne yazık ki, diğer canlılara zarar veren, saldırgan olan, başa çıkamayacağımız dostlarımıza bu şekilde engel olmamız gerekmektedir. Şimdi kedi ölümlerini takip edeceğiz. Arkası gelecek mi diye peşini bırakmayacağız. Gelen ihbarlar, bu dostumuz hakkındaydı. Zaten barındığı alanda çok sayıda kedi ölüsü bulunmuş. Umarım, buna benzer vakalar ile karşılaşmayız" dedi. - BALIKESİR