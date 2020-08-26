Son dakika haber | Erdek'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberine göre Erdek-Bandırma Kamplar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Erdek- Bandırma Kamplar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Erdek'ten Bandırma'ya gitmekte olan 34 AC 2006 plakalı araç ile Bandırma'dan Erdek'e gelmekte olan 16 DK 443 araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralılara müdahale ettiler. Araçlardan birinin arka koltuğunda oturan yaşlı bir bayan itfaiye ekiplerinin çabalarıyla araçtan yaralı olarak çıkarılıp ilk tedavisi olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulansla Erdek Devlet Hastanesi'ne kontrol amaçlı sevk edilirken, polis yaptığı işlemlerin ardından her iki araç çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 11:42
Kaynak: İHA
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