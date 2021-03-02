Son dakika haber! Erdemli Belediyesi Oryantiring Takımı 7 madalya kazandı

Erdemli Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Takımı, Mersin 14 yaş altı yarışlarında 7 madalya kazandı.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen yarışmada, 10-12-14 yaş kategorisinde erkek ve kız 33 sporcu yarıştı. Yarışa 9 sporcuyla katılan Erdemli Belediye Spor Kulübü Oryantiring Takımı 4 birincilik, 2 ikincilik, 1 de üçüncülük elde etti.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sporcuların elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını belirterek, sporcular ve emeği geçenleri tebrik etti.

Takım antrenörü Mehmet Güzel de 27-29 Mart'ta Amasya'da yapılacak olan bölge yarışlarında da derece yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Güzel, Belediye Başkanı Tollu'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.