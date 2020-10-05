Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kırsal kesimdeki 25 mahalle ve yerleşim alanlarındaki öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası kuracaklarını bildirdi.

Tollu, yaptığı yazılı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttükleri projede sona gelindiğini belirtti.

Kırsal kesimlerdeki çocukların EBA destek noktalarından yararlanabileceğini aktaran Tollu, "Taşımalı eğitim gören öğrencilerimizin kendi mahallelerinde, köylerinde uzaktan eğitime katılabilmeleri için Milli Eğitim Müdürlüğü ile EBA destek noktası kuruyoruz. Devletimizin bütün birimleri tam uyum içerisinde çalışıyor. Tüm birimlerimizle çocuklarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.