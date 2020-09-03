Erdemli ilçesinde çıkan ot yangını itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kargıpınarı Mahallesinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı, 1 su tankeri ve bir iş makinesi ve yaklaşık 20 personel müdahalede etti.

Kapalı pazar yeri ve bir alışveriş merkezine yakın noktadaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürülerek kontrol altına alındı.