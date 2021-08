Son dakika haber... Erdemoğlu'ndan selzedelere 2 milyon TL'lik destek

Erdemoğlu Holding Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için 2 milyon TL'lik bağışta bulundu.

Daha önce yaşanan bir çok felaketlerde de yardım kampanyalarına destek veren Erdemoğlu Holding Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi sonrasında aynı duyarlılıkla 2 milyon TL'lik destekte bulundu. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Merinos Halı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Türkiye'de yaşanan her türlü felaketin ardından Erdemoğlu ailesinin her zaman desteğe hazır olduğunu belirterek, en son ise sel felaketinde yaralarının sarılması için başlatılan kampanyaya 2 milyon lira bağışta bulunduklarını ifade etti. Ali Erdemoğlu, "Erdemoğlu ailesi olarak devletimize ve milletimize imkanlar ölçüsünde her zaman destek olmaya çalışmaktayız. Tüm vatandaşlarımızı yasa boğan sel felaketinde mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine destek vermenin önemli bir insanlık ve vatandaşlık görevidir. Devletimiz var olduğu sürece bizler varız. Onun için ülkemizin karşılaştığı her türlü felaketlerde hem devletimizin hemde milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Karadeniz bölgesinde yaşanan bu sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için 2 milyon lira bağışta bulunduk. İmkanlar ölçüsünde her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız. Milletimizin refahı ve devletimizin bekası için her zaman katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yüce Rabbim bu tür felaketleri bir daha milletimize yaşatmaz İnşallah. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun" dedi. - GAZİANTEP