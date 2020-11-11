Son dakika haber! Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4) - Son Dakika

Son dakika haber! Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)

11.11.2020 15:09
Son dakika haber! Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4), System.String[]

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatacaklarını bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatacaklarını bildirdi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaşanan gelişmeler ışığında, küresel ve milli ekonomideki tüm senaryoları çalıştıklarını, Türkiye için en doğru olanı yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacaklarını ve ülke risk primini düşüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Türk ekonomisine ve Türk Lirasına güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlardan bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirasından yana kullanmalarını isteyen Erdoğan, "Biz kendi paramıza sahip çıkmazsak, başkasından aynı hassasiyeti bekleyemeyiz. Rezervlerimizi güçlendirmenin yolu da Türk Lirasına olan güveni artırmaktan geçiyor. Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Bu çerçevede ekonomi yönetimimiz yerli ve uluslararası yatırımcılarla yakın mesai içinde olacaktır. Özellikle ülkemize doğrudan yatırım getirecek herkese bu fırsatları birlikte değerlendirme teklifini yapacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, ekonominin tüm taraflarıyla, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği halinde hareket ettiklerini anlatarak, "Biz de uluslararası yatırımcılarla bir dizi toplantılar yaparak, onlara ülkemizdeki imkanları, fırsatları, potansiyeli ve sağlayacağımız destekleri bizzat anlatacağız." dedi.

Salgın sonrası süreçte Türkiye'yi öne çıkartacak yatırım programlarının hazırlıklarına bilhassa önem verdiklerinin altını çizen Erdoğan, finans tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası, reel sektör tarafında Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve iş insanlarıyla hep birlikte Türkiye'ye yeni bir ekonomik sıçrama yaptırmak için çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah hedeflerimize ulaşacak, ekonomimizi büyütecek, istihdamı artıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin, diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle, yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, kendi imkanlarımızı en üst seviyede harekete geçirerek, gereken adımları hızla ve kararlılıkla atarak, inşallah 2023 hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

"Enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz"

Ekonomide zorluklar ve sıkıntıların olduğunu, ancak karşılarındaki fotoğrafın ümitlerini artıran ciddi başarılara da işaret ettiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, salgının yol açtığı daralmayı ikinci çeyrekte geride bırakarak, üçüncü çeyreğe belirgin bir toparlanmayla girmiştir. Sanayi üretiminde bir önceki çeyreğe göre yaşanan yüzde 29'luk artış, bunun en somut ispatlarından biridir. İstihdamda ağustos itibariyle, nisana göre sağlanan 1 milyon 313 bin kişilik istihdam artışını önemli ama yetersiz görüyorum. Tabii bizim daha çok insanımıza iş imkanı oluşturmamız gerekiyor. Sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolu fiyat istikrarından, bir başka ifadeyle enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçiyor.

Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti, bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. Her zaman söylediğim gibi yine söylüyorum; şunu hiçbir zaman unutmayalım: Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için, en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumamız, gelir dağılımını daha da iyileştirmemiz, yatırımların cazibesini artırmamız buna bağlıdır. Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirlemek ve hayata geçirmek, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de Merkez Bankasının görevidir. Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının, enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını, temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde, şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum. Bu çerçevede atacakları her adımda kendilerinin yanında olduğumu özellikle belirtmek istiyorum."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, İstihdam, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

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