Son dakika haber! Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı: (4) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz" dedi.

AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresinde, platforma kurulan ekranda Ergene Havzasında arıtılarak temiz hale getirilen suların, kara boru hattından bugün ilk kez denize deşarj edilmesine ilişkin bir videonun gösterilmesinin ardından Erdoğan, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Artık Ergene Nehrinden atık su akmadığını, tamamen arıtılmış ve içme suyu kalitesinde su olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu durarak yapılmadı, bu Bay Kemal'in mantığıyla olmaz. Bu emek ister, emek. Bu çalışma ister, çalışma. İşte netice ortada." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağlı çiftçilere toplamda eski rakamla yaklaşık 3,5 katrilyon, bugünkü rakamla 3,5 milyar destek verdiklerine dikkati çekerek, son 18 yılda şehirde 9 yeni organize sanayi bölgesi ve 1 teknopark yaptıklarını, diğer ilçelerin yanı sıra geçen yıl söz verdikleri gibi Hayrabolu'ya da doğalgaz arzını sağladıklarını, gelecek dönemde Tekirdağ'ı daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Tekirdağ'ın hak ve özgürlüklerin teminatı olan demokrasinin de, refahın kaynağı olan ekonominin de kıymetini çok iyi bilen bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada ve bölgemizde yaşanan çalkantılarla sarsılan küresel düzen, koronavirüs salgınıyla çok daha derin sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Küresel düzeydeki bu sarsıntılar, elbette ülkemizi de etkilemiştir. Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle, siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler ekonomimize de saldırmışlardır. Ülkemizi eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden sosyal desteklere kadar her alanda AK Parti olarak hamdolsun biz büyüttük, geliştirdik, ileriye taşıdık. Bugün de karşımıza çıkan yeni sorunları, yeni stratejilerle aşmak için her türlü çabayı gösteriyoruz."

"İstikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide dünyanın ve ülkenin içinden geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceklerini bu haftaki meclis grup toplantısında millet ile paylaştıklarını hatırlatarak, "Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını tekrar çiziyorum." diye konuştu.

Yerli ve uluslararası yatırımcılara yatırım çağrısı

"Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek inşallah hedeflerimize ulaştıracağız." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara ardından da orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. İstihdamı artırarak, vatandaşlarımızın iş ve AŞ endişelerini ortadan kaldırmak da temel önceliklerimiz arasındadır. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde gözle görülür hareketlenme başladı. Buradan bir kez daha yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum. Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgemiz bu çerçevede çok önemli düzenlemeler içeriyor. Strateji belgesine uygun hukuki düzenlemelerin bir kısmı paketler halinde TBMM tarafından çıkartıldı. Özellikle idari düzenlemelerin önemli bir kısmını da biz hayata geçirdik. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız süratla devam ediyor. Bütçeden sonra önümüzdeki yılın ilk aylarında meclisimizin gündeminde bunlara öncelik tanınması için gayret göstereceğiz. Bunlar içinde insan hakları eylem planına özellikle ehemmiyet veriyoruz. Eylem planında zaten belli bir aşamaya gelinmişti. Ekonomideki yeni dönemin ruhuna uygun şekilde temel hakların korunmasından mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar pek çok ilave hükümleri ilgili tüm taraflarla istişare ederek bu eylem planına derz edeceğiz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük reformları, değişimleri, atılımları hayata geçirmiş bir parti olarak bu sürecin önünde yer almanın, yol açmanın asli görevleri olduğuna inandığının altını çizerek, "Rabbim yolumuzu bahtımızı açık eylesin diyorum. Son 18 yılda her zorluğu nasıl milletimizle birlikte aşmışsak, bugün önümüze çıkan sıkıntıları da aynı şekilde 83 milyon ile hep birlikte el ele gönül gönüle vererek geride bırakacağız. Bize düşen milletimize layık olmak için daha çok çalışmaktır. Sizlerden de bu anlayışla gecenizi gündüzünüze katarak milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirmenizi bekliyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan, il kongresinde görev üstleneceklere başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

Notlar

Erdoğan, konuşması sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hayatını kaybeten başta AK Parti kurucularından Burhan Kuzu olmak üzere tüm hayatını kaybedenler için fatiha okudu. AK Parti Tekirdağ İl Başkan Vekili Mülahim Kuru, Erdoğan'a tablo hediye etti. Erdoğan program sonunda divan üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Mevcut İl Başkanı Mestan Özcan'ın tek aday olduğu kongreye, AK Parti Antalya Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Köse başkanlık etti. Başkan Özcan, koronavirüs testi pozitif çıktığı için kongreye katılamadı.

Stat içi ve tribünlerde Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri yer aldı. Ayrıca tribünlere, "İnandığımız yol sensin reis" yazılı dev afiş ile Erdoğan'ın siyasi hayatında söylediği bazı sözlerin yer aldığı afişler asıldı.

Platformun yanında Erdoğan'ın portresi ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un fotoğrafı yer aldı.

Tribünlere, "Yeter karar milletindir", "Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik", "Dünya 5'ten büyüktür", "Ya olacağız, ya öleceğiz", "Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım." yazılı afişler asıldı.

Kongrede katılımcıların sosyal mesafelere uyması konusunda sık sık çağrıda bulunuldu. Stat içindeki vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak kongreyi takip etti.

Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı, Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel konuşma yaptı.

(Bitti)