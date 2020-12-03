Son dakika haber! Erdoğan: "Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek" - Son Dakika

Son dakika haber! Erdoğan: "Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek"
03.12.2020 14:31
Son dakika haberine göre Erdoğan: "Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak.
Erdoğan: "Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek"
Hakaret, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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