Son dakika haber! Erdoğan: Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı ülkeye daha büyük eserler kazandırarak verdik - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapımı tamamlanan Hasankeyf- 2 Köprüsü'nün açılışını yaptı. Açılışta konuşan Erdoğan, "Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak verdik. Ilısu Barajı'mızı kötüleme yarışına girenler bu dev eser tamamlandığında ihtişamı karşısında ezildiler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprüleri arasına giren Hasankeyf-2 Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi. İstanbul Huber Köşkü'nden açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının yıl dönümünde anarak başladı. Özal'ın ülkenin güçlenmesi ve kalkınması için gayret sarf ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samimiyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile milletimizin gönlünde taht kurmuş büyük bir siyasetçidir. Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZİN EN UZUN KÖPRÜLERİNDEN'Açılışını yaptığı köprünün Türkiye'nin en uzun köprülerinden olduğunu belirten Erdoğan, "Bugün Ilısu projemizin bir etabını daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Açılışını yaptığımız Hasankeyf-2 Köprüsü'nün şehirlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Batman, Hasankeyf, Gercüş, Midyat yolu üzerinde inşa ettiğimiz bu köprüyle bölgemize gurur verici bir yatırımı da kazandırmış oluyoruz. Hasankeyf-2 Köprüsü, 1001 metre mesafesiyle ülkemizin en uzun köprüleri arasında yer alıyor. Bölünmüş yol standardında inşa edilen köprümüzde yayalar için de bir geçiş yolu bulunuyor. Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü su altında kalan Batman-Midyat yolunun göl sahası dışında inşa edilen Hasankeyf'in yeni merkeziyle irtibatını da sağlayacaktır. Açılışını yaptığımız projeyle zamandan ve akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecektir. Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasındaki irtibatı da sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır. Dicle Nehri üzerinde yükselen bu dev eserin inşasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızı, yüklenici firmalarımızı, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum. Bu ülkenin ve milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren emek sahiplerinin her birine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.'HER TÜRLÜ İĞRENÇLİĞİ SERGİLEDİLER'Türkiye'nin ihtiyacının eser ve hizmet siyaseti olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla ülkenin dört bir yanına eserleriyle, yatırımlarıyla, hizmet mührünü vurduklarını belirtti. Ülkenin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturduklarını aktaran Erdoğan, şunları söyledi: "Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki projelerimizde zorlu arazi şartlarının yanında bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk. İstismar araçlarını kaybetmemek uğruna her türlü alçaklığa imza attılar. Batmanlı, Mardinli, Hakkarili, Şırnaklı, Diyarbakırlı kardeşlerimiz hizmet almasın diye her türlü iğrençliği sergilediler. Rızkının peşindeki işçiyi katlettiler. Baraj yaptık, müteahhitleri tehdit ettiler. Havalimanı yaptık akla hayale gelmeyen iftiraları yaptılar. Okul yaptık, çiçeği burnundan gencecik öğretmenleri şehit ettiler. Kütüphane, kurs, gençlik merkezi yaptık, ateşe verdiler yakıp yıktılar. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Milletimizin vergileriyle alınan belediye araçlarını halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur, hendek açmak için kullandılar. Burada yaşayan vatandaşlarımız özellikle Ilısu Barajı'nın inşa sürecinde karşılaştığımız sıkıntıları gayet iyi biliyor. İçeride bölücü örgütün güdümündeki yapıların, dışarıda onların destekçilerinin baraj ile ilgili yürüttükleri kampanyaları dün gibi hatırlıyoruz. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Mimar Sinan'ın 'Yaptığı işi gönlünde hissedersen, ırmaklar çağlar içinde' diyerek yolumuzda kararlılıkla yürüdük. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak verdik. Ilısu Barajı'mızı kötüleme yarışına girenler bu dev eser tamamlandığında ihtişamı karşısında ezildiler. Yolları, hastaneleri, havalimanlarını dillerine dolayanlar bu yatırımlar hizmete girdiğinde kullanmak için sıraya girdiler. İnşallah bundan sonra da aynı sahnelere şahit olmayı sürdüreceğiz. Atalarımız 'Hizmet eden izzet bulur' diyor. Biz de milletimize hizmetkar olmaktan daima şeref duyduk, iftihar ettik."'HİZMET REKORLARI KIRDIK'Cumhuriyet tarihinde hizmet rekorları kırdıklarını ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin potansiyeline ve gücüne milletimizin inancı ve azmiyle her şeyin üstesinden geleceğimize yürekten inandık. Böylece cumhuriyet tarihimizde yapılan yatırımların fazlasını son 19 yıla sığdırmayı başardık. Ulaştırma alanında cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık. İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol varken bunu 28 bin 200 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 523 kilometreye yükselterek iki katından fazla artırdık. 2002 yılında 83 tünelimiz mevcutken bugün bu sayı 435'e yükseldi. Şehirlerimizin önemli kısmına raylı sistem hatları metrolar tramvay hatları kazandırdık. Havalimanı sayımızı 30 ilaveyle 56'ya çıkartarak hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Ulaştırma yatırımları noktasında bugüne kadar 932 milyar lira kaynak kullandık. Hatırlayın bir dönem bizim insanlarımız yurt dışındaki yollara, otobanlara, köprülere hayranlıkla bakardı. Özellikle gurbetçilerimiz ülkemize geldiklerinde Avrupa'daki imkanlardan övgüyle bahsederdi. İnsanlarımız çocuğu zaman tedavi için, üniversite eğitimi, iş ve AŞ bulmak için Avrupa ve Amerika'ya gitmek zorunda kalırdı. Allah'a hamdolsun bugün bu tablo büyük oranda tersine döndü. Artık yabancılar Türkiye'ye geldiklerinde bizim yollarımıza, köprülerimize, tünellerimize, havalimanlarımıza gıptayla bakıyor" dedi.'TÜRKİYE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin salgınla mücadelesinin dünyada örnek gösterildiğini belirterek, "Sağlık hizmeti için artık bizim vatandaşımız yurt dışına gitmiyor. Her yıl yüz binlerce yabancı şifasını hastanelerimizde arıyor. Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi hem Dünya Sağlık Örgütü hem batılı basın yayın organları tarafından örnek gösteriliyor. Sadece son bir yılda toplam 16 bin 160 yataklı sağlık tesisinin inşasını tamamlayarak insanımızın istifadesine sunduk. Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık" diye konuştu.'HER AY YENİ REKORLARIN HABERLERİNİ ALIYORUZ'

Türkiye'nin, 2020 yılını yüzde 1,8 gibi önemli bir büyüme oranıyla kapattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ekonomisine dair karamsar senaryolar çizen uluslararası kuruluşlar bu tablo karşısında rakamlarını düzeltmeye, güncellemeye başladı. İhracatta sanayi üretiminde her ay yeni rekorların haberlerini alıyoruz. Mart ayında ihracatımız geçen yılın mart ayına göre yüzde 42,2 artışla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olan 18,9 milyar dolara ulaştı. Elbette sıkıntılarımız var. Ama aynı zamanda geleceğe ümitle bakmak için de pek çok sebebe sahibiz. İnşallah 2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz. Bunu da hep olduğu gibi kardeşlikle, dayanışmayla, birlik ve beraberlikle başaracağız. Tüm umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine, ülkemizin kaosa ve krize sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz" dedi.

- Batman