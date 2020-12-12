Son dakika haber | Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya...
12.12.2020 14:41
Son dakika haber: Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik.
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Erdoğan: 'Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya... - Son Dakika
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