Son dakika haber: Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif...
Son dakika politika haberi: Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.
Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.
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