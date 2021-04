Son dakika haber... Erdoğan: Ramazanın ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçiyoruz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Bu 2 haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine toplantısının arından açıklamalarda bulundu. Milletin ve tüm İslam aleminin bugün ilk orucunu tuttuğu ve ilk iftarı yapılan Ramazanını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmet mağfiret ve bereket ayı olan Ramazanın milletimizle birlikte tüm insanlığın sağlık ve güven dolu günlere kavuşmasına vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

'AVRUPA'NIN DÜZENSİZ GÖÇ AKININA UĞRAMASININ ÖNÜNE GEÇTİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde gerçekleştirdiği temaslar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde daima samimi ve şeffaf olduğunu belirten Erdoğan, "En başından beri Avrupa Birliği'ne tam üyelik için gerekli şartları karşılayacak adımları birer birer attık. Demokratik ve ekonomik kriterler bakımından bizden sonra başvurduğu halde hızla birliğe üye yapılan ülkelerin çok önünde olduğumuz bir gerçektir. Son olarak, 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde üzerimize düşenleri fazlasıyla yerine getirerek, Avrupa'nın ciddi siyasi ve ekonomik krizlere yol açacak bir düzensiz göç akınına uğramasının önüne geçtik" ifadelerini kullandı.'TEK TALEBİMİZ DİĞER ÜLKELERLE AYNI SÜREÇ VE UYGULAMALARA TABİ TUTULMAMIZ'AB'ye tam üyelik hedeflerine bağlı olduklarını belirten Erdoğan, "Avrupa Birliği'nden tek talebimiz üyeliğe kabul edilen diğer ülkelerle aynı süreçlere ve uygulamalara tabi tutulmamızdır. Bir kez daha altını çizerek tekrar etmek istiyorum; Türkiye'nin demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, ekonomide güven ve istikrar gibi konulardaki gayretleri öncelikle kendi vatandaşlarının hak, özgürlüğü ve refah seviyesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu süreci AB ile birlikte yürütürsek çok memlun kalırız, aksi takdirde kendi vatandaşlarımız için en iyisi, en hayırlısı neyse onu yapmayı zaten sürdüreceğiz" diye konuştu.'DİYALOG KANALI SAYESİNDE TEHLİKE BÜYÜMEDEN ÖNLENİYOR'Geçen cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Erdoğan, "Turizmden Ukrayna krizine, Suriye'den Karabağ'a kadar pek çok konuyu ele aldığımız oldukça verimli bir telefon görüşmesini gerçekleştirdik. Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının bölgemizdeki krizlerin tehlikeli boyutlara ulaşmadan önüne geçilmesi hususunda gerçekten başarılı sonuçlara vesile olduğuna inanıyorum" diye konuştu.Salgın döneminde esnafa sağlanan desteğin 60 milyar lirayı aştığını belirten Erdoğan, "Bir an önce eski düzenlerine dönmek istediklerinin de farkındayız. Turizm sektörü tüm hazırlıklarını tamamlamış vaziyette şartların normale dönmesini bekliyor. Hükümet olarak her kesimden insanımızı destekleyerek bu zor günleri rahatça geçirmelerini temin etmenin yollarını arıyoruz" dedi.Patates ve soğan üreticilerinin ürünlerinin önemli bir kısmını Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz hibeye başladıklarını belirten Erdoğan, "Önemli üretim merkezleri olan Niğde, Eskişehir ve Ankara'da son 3 günde yaklaşık 7 bin 500 ton patates ve kuru soğan alınarak 15 ilimize sevk edilmiştir. Satın alma ve dağıtım işlemleri önümüzdeki günlerde de sürecektir. Aynı şekilde çeltik üreticilerimizin sıkıntılarını da çözüme kavuşturuyoruz" diye konuştu.'HER KİŞİ İÇİN 100 BİN LİRA KREDİ İMKANI GETİRDİK'Türkiye'de her gencin dilediği seviyeye kadar eğitim alma hakkına sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Başlattığımız bir proje ile belirli şartlara sahip, özel sektör kuruluşlarında istihdam edilecek her kişi için 100 bin lira kredi imkanı getirdik. Kamu ve belediyelerin yürüttüğü projeler için de genç istihdamını zorunlu kılıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, sözleşmeli ve işçi kadrosunda toplam 8 bin 121 kişiyi istihdam edecektir" dedi.'KISMİ KAPANMA UYGULANMASINA GEÇİYORUZ'Koranavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan ayı ile birlikte başlayacak bir dizi tedbirleri kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü toplantımızda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Amacımız ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaktır. Bu çerçevede Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Amacımız bu sayede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Bu 2 haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir" diye konuştu.Aşı sırası gelenlerin de bu imkanı bir an önce değerlendirmelerini isteyen Erdoğan, "Aşının vaka ve vefat sayısını düşürmesi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir" dedi.'HAFTA İÇİ YASAĞI 19.00'DA BAŞLAYACAK'Kısmı kapanma çerçevesinde alınan tedbirleri sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde, zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecektir. Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecektir. Eğitimde sınav sürecinde olan 8 ve 12'nci sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle ve faaliyetlerini sürdürecektir. Yeme- içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir. Lokanta ve benzeri işletmeler ise Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmeti ile çalışmalarını yürütecektir. Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve benzeri bütün toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelenmiştir. Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacaktır. Konaklama tesisleriyle evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızca bu gece yayınlanacak genelge ile duyurulacak, uygulama da yarın akşam saati itibariyle başlayacaktır."