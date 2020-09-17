Son dakika haber: Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar... - Son Dakika

Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye- İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

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