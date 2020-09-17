Son dakika haber: Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar...
Son dakika gündem haberine göre Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye- İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Türkiye, İspanya, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 17:23 - Kaynak: AA
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