Son dakika haber! Erdoğan, Stoltenberg'e Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza, hadise riski azaltılmasına...
Son dakika haberlerine göre Erdoğan, Stoltenberg'e Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza, hadise riski azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini desteklediklerini bildirdi.
Erdoğan, Stoltenberg'e Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza, hadise riski azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini desteklediklerini bildirdi.
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