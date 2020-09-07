Son dakika haber... Erdoğan: "Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir."
Erdoğan: "Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir."
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 20:20 - Kaynak: AA
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