Son dakika haber... Erdoğan: "Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir."

Erdoğan: "Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir."