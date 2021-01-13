Son dakika haber | Erdoğan: "Türkiye, teröre, şiddete gözünü kan ve kin bürümüş katil sürülerine karşı yürüttüğü mücadeleyi anaların da desteğiyle zafere taşıyacaktır."
13.01.2021 19:43
Son dakika haber... Erdoğan: "Türkiye, teröre, şiddete gözünü kan ve kin bürümüş katil sürülerine karşı yürüttüğü mücadeleyi anaların da desteğiyle zafere taşıyacaktır.
Erdoğan: " Türkiye, teröre, şiddete gözünü kan ve kin bürümüş katil sürülerine karşı yürüttüğü mücadeleyi anaların da desteğiyle zafere taşıyacaktır."
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Erdoğan: 'Türkiye, teröre, şiddete gözünü kan ve kin bürümüş katil sürülerine karşı yürüttüğü mücadeleyi anaların da desteğiyle zafere taşıyacaktır.' - Son Dakika
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