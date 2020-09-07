Son dakika haber... Erdoğan: "Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi... - Son Dakika

Son dakika haber... Erdoğan: "Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı ANKARA - Erdoğan: "Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana, azmimizi perçinliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

ANKARA - Erdoğan: "Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana, azmimizi perçinliyor."

Son dakika haber... Erdoğan: Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi...

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 20:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Erdoğan: 'Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi... - Son Dakika


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