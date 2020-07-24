Son dakika haber! - Erdoğan ve Bahçeli Fatih'te bir kafede çay içti - Son Dakika

Son dakika haber! - Erdoğan ve Bahçeli Fatih'te bir kafede çay içti

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Fatih'te bir kafede çay içti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir kafede çay içti.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 04:45

Kaynak: İHA

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