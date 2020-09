Son dakika haber... ERDOĞAN: YA SİYASETİN, DİLİYLE YA DA SAHADA YAŞAYACAKLARI ACI TECRÜBELERLE... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye 'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları yırtıp atacak ekonomik ve askeri güce sahip olduklarını anlayacaklar. ya siyasetin, diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımların anlamı koronavirüs salgını döneminde çok daha iyi anlaşılmıştır. Aynı şekilde ülkemizdeki kimi kesimlerin yere göğe sığdıramadıkları bazı devletlerin bu konuda ne kadar sıkıntılı oldukları salgın vesilesiyle ortaya çıkmıştır. Maddi zenginliğin, sosyal adalet ve eşitliği temin etmeye yetmediğini bu süreçte çok acı bir şekilde gördük. Türkiye salgını 40 bin yoğun bakım yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 1213 bilgisayarlı tomografi cihazı, 4 binin üzerinde tedavi kurumu, hepsinden önemlisi 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla karşılamıştır. Bunların üzerine ilave olarak salgın döneminde de çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik. Bu eserler arasında İstanbul'un her iki yakasında her biri 1006'şar yataklı Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri, yatak kapasitesi 2 bin 682 olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi 535 olan Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, hizmete giren ilk etabının yatak kapasitesi 1105 olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi 600 olan Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi, hizmete giren ilk etabının yatak kapasitesi 838 olan, toplamda ise 1250 yatağa sahip Konya Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi 1300 olan Erzurum Şehir Hastanesi, restore ederek yeniden hizmete sunduğumuz Sultan Abdülhamid 'in yadigarı Hadımköy Dr. Niyazi Kurtulmuş Hastanesi de bulunuyor. Bugün hizmete açtığımız 758 yatak kapasiteli Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Hastanemizin inşa edilecek ikinci kısmı da 352 yatak kapasitesiyle hizmet verecektir" dedi.

"SÜREKLİ SÖYLEMEMİZE RAĞMEN MAALESEF TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA BU TAVSİYELERE UYULMUYOR"Erdoğan, "Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır. Vatandaşlarımızı TMM olarak tabir ettiğimiz tedbirlere daha dikkatli riayet etmesi gerekmektedir. Artan vaka sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır. Maalesef bu virüsün yayılmasının önüne geçmek için bilim henüz kesin bir çare üretememiştir. Aşı çalışmalarından en kısa sürede somut bir netice alınmasını temenni ediyoruz. Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor. Biz vatandaşımızı hassasiyetle uyarmak ve onların sağlığında endişeli olduğumuzu belirtmek zorundayız. Bunları söylemezsek çok değerli insanlarımızı, hocalarımızı kaybettik. Bu hastalıktan kurtulma çaresi bulunana kadar vatandaşımız kendi tedbirini kendi uygulayacaktır. Çare bulunana kadar bütün vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığımızın tedbirlerine uyması gerekiyor. Kapalı alanlarda cayır cayır sigara içilmeye devam ediliyor. İnsanımız adeta kendisinin katili. Bunu söylediğimiz zaman vatandaşımızın ağırına gidiyor" diye konuştu.Erdoğan, "Ülkemizin denizi geçip, dere boğulmaması için bu salgın musibetinin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Sağlık çalışanlarımız gece gündüz çalışıyor. Onların bu fedakarlığı için dikkatli davranmalıyız" dedi.

"YA SİYASETİN VE DİPLOMASİNİN DİLİYLE ANLAYACAKLAR YA DA SAHADA YAŞAYACAKLARI ACI TECRÜBELERLE ANLAYACAKLAR"Erdoğan, "Maruz kaldığımız her saldırı, karşılaştığımız her kriz Türkiye'nin üretimde, ticarette, teknolojide, ihracatta, savunma sanayiinde temel hizmet alanlarında geldiği yerin manasını daha iyi anlatıyor. Artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve hareket alanını gören, arkasındaki desteği fiili neticelere dönüştürebilen bir Türkiye var. Bu hakikatleri karşımızdakiler de gayet iyi görüyor. Ülkemize karşı kurulan akıl almaz ittifakların ve sergilenen hak, hukuk, teamül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor. Halbuki biz her platformda, her görüşmede her mesajımızda Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz. Bu sözümüzde samimiyiz. Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışmasıdır. Ama bunun böyle olmadığını Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar. Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını fark ettiklerinde umarız iş işten geçmiş olmaz. Biz, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın derken kendi fedakarlıklarımızla birlikte karşımızdakilerin yaşadığı yıkımları da kastediyoruz. Türk milleti her türlü saldırı, her türlü bedel konusunda adeta şerbetlenmiş bir millettir. İçinden geçtiğimiz sürecin sonunda olabilecekleri asıl bunca zamandır sahte bir refah ve demokrası sırça köşkünde yaşayanlar düşünsün. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız" şeklinde konuştu.

"İHMAL EDİLEN HER TEDBİR, 1 DEĞİL ONLARCA CAN YAKMAKTADIR"Fahrettin Koca da törende bir konuşma yaparak, "Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım, unutulan her maske, ihmal edilen her tedbir, 1 değil onlarca can yakmaktadır. Gücümüzü kırmakta, pandemi mücadelemizi zora koşmaktadır. Vatandaşlarımızdan tedbirlere uymalarını rica ediyorum" dedi.

Koca, "Bu altyapılara ihtiyaç duymadan önce hastalıktan korunmak için tedbirlere uymanın tartışmasız gerekliliğidir. Göztepe Şehir Hastanesi İstanbul'un 4. Şehir Hastanesi" diye konuştu. Konuşmaların ardından Erdoğan, hastanede bulunan doktorlara bağlanarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan bağlantıda tedavi gören iki çocukla da sohbet etti. Daha sonra hastanenin açılış kurdelesi kesildi.

