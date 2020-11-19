Son dakika haber: Erdoğan yanan Vaniköy Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika
Son dakika haber: Erdoğan yanan Vaniköy Camii'ni ziyaret etti
19.11.2020 13:40
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın çıkan Vaniköy Camii'ni ziyaret etti.
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, yangın çıkan Vaniköy Camii'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan Haziresinde Ahmet Kekeç ve Şule Yüksel Şenler'in mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra buradan geçtiğimiz günlerde yanan Vaniköy Cami'ne geçti. Camide incelemelerde bulunan Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan buradan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
19.11.2020 13:50:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Erdoğan yanan Vaniköy Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika