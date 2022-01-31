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Son dakika haber! Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika haber! Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

31.01.2022 14:53
Son dakika haber! Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi: Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, Posbıyık'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yerine meclis üyesi Gönül Çelik'in vekalet edeceği belirtildi.

Posbıyık da sosyal medya hesabından, "Evde dinleniyorum, iyiyim. Aşılarımı olduğum için hafif geçiriyorum." mesajını paylaştı.

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Halil Posbıyık, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
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