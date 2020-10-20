Son dakika haber! Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan emekli personele altın - Son Dakika

Son dakika haber! Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan emekli personele altın

20.10.2020 15:03
Son dakika haber! Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan emekli personele altın, System.String[]

Son dakika haberler... Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyeden emekli olan itfaiye personeline altın hediye etti.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyeden emekli olan itfaiye personeline altın hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Posbıyık'ın, 17 yıl önce göreve başlayan ve çeşitli müdürlüklerde çalıştıktan sonra Yazı İşleri Müdürlüğü'nden emekliye ayrılan Rukiye Aksoy'a altın hediye ettiği belirtildi.

Açıklamada, Posbıyık'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Belediyemize ve kentimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamınızda sağlıklı, huzur dolu bir hayat diliyorum. Bundan sonra da dost ve arkadaşız. Her başınız sıkıştığında buradayız."

Ereğli Belediye, İtfaiye, Emekli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan emekli personele altın - Son Dakika

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