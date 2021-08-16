Üye Girişi
Son dakika haber: Ereğli Belediyespor 2 transferini tanıttı - Son Dakika

Son dakika haber: Ereğli Belediyespor 2 transferini tanıttı

16.08.2021 18:11
Son dakika haber: Ereğli Belediyespor 2 transferini tanıttı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor'da anlaşmaya varılan Ahmet Aslan ve Sinan Uzun, Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Kdz. Ereğli Belediye spor'da anlaşmaya varılan Ahmet Aslan ve Sinan Uzun, Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Posbıyık, tesislerin A'dan Z'ye yenilendiği, BAL Ligi'nde iddialı bir takım kurduklarını ve kadın futboluna da ağırlık verildiğini söyledi.

BAL Ligi'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, 2021-2022 sezonu öncesi Teknik Direktör Erhan Koç ile anlaştıktan sonra transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kdz. Ereğli Belediyespor 2'nci Başkanı İhsan Yazıcıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte yeni sezonda anlaşmaya varılan Stoper Ahmet Aslan ve Forvet Sinan Uzun, Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti. Başkan Posbıyık, futbolcuları basına tanıtarak başarılar diledi.

Spor tesisleri A'dan Z'ye yenileniyor

Transferlerin hayırlı olmasını dileyen Posbıyık yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Halen, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için spor tesislerini yenilemeye çalışıyoruz. A'dan Z'ye değişiklik yapılıyor. Aynı zamanda erkek futbol takımının yanı sıra kız takımının da yatma yerleri yeniden inşa ediliyor, çalışmalar hızla ilerliyor. Belediyespor Yönetim Kurulu'na başta İhsan Yazıcıoğlu olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. Çok mutluyum. Yönetim Kurulu birlik ve beraberlik içinde uyumlu bir şekilde çalışıyor. Herkesin her şeyden haberi oluyor. Aynı zamanda transfer komitesi de inanılmaz çalışıyor. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Titiz çalışıyoruz. Şehirde de büyük bir heyecan var. Taraftarlarda büyük heyecan var. Aynı zamanda spor camiasından, iş insanlarından telefonlar alıyorum. Maddi bakımdan da sıkıntımız yok kulüp olarak."

Posbıyık, "Kadın futboluna da ağırlık veriyoruz"

Kadın futbol konusuna da değinen Başkan Posbıyık, "Sadece erkek takımına değil, kız takımına da gerekli ağrılığı verdik. Onların da aynı bütçesi var. Kız takımına da yakında transferler başlayacak. Oraya büyük bir ağırlık veriyoruz. 8 branşın hepsinin de spor camiasına en iyi şekilde hizmet vermesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu sene iddialıyız. Sinan Uzun gibi, Ahmet Aslan gibi arkadaşların katılmasıyla daha da iddialı hale gelmeye başladık. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Transferlerimiz devam edecek." Dedi.

Başkan Posbıyık, Kulüp 2'nci Başkanı İhsan Yazıcıoğlu ile birlikte transfer edilen futbolcuların kariyeri hakkında basına bilgi verdi.

Profesyonel olarak Zonguldak Kömürspor'da 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında oynayan Sinan Uzun ayrıca, Balıkesirspor, Aydınspor 1923, Bergama Belediyespor, BB Erzurumspor, Menemen Belediyespor, Pazarspor, Kırşehir Belediyespor, Ergene Velimeşespor, Nevşehir Belediyespor ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Yalovaspor formaları giydi.

Stoper Mevkiinde oynayan Ahmet Aslan ise, Kuşadası Belediyespor'dan transfer edildi. Bu sezon BAL Liginde takımıyla şampiyonluk yaşayan Aslan; Kırşehir, Nevşehir Gençlik, Saray Önü, Erbaa Gençlik, Isparta Davraz Bartınspor, Çarşambaspor, Sandıklıspor ve Ortaca Belediyespor'da forma giydi. - ZONGULDAK

Son dakika haber: Ereğli Belediyespor 2 transferini tanıttı
Son dakika haber: Ereğli Belediyespor 2 transferini tanıttı

Ereğli Belediyespor, Halil Posbıyık, Ahmet Aslan, Amatör Lig, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Ereğli Belediyespor 2 transferini tanıttı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türk askeri ile birlikte çalışıyoruz 19:05 Son Dakika! Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türk askeri ile birlikte çalışıyoruz Alkollü şahıs, arkadaşlarına tabancasıyla şaka yaparken başından vuruldu 18:45 Alkollü şahıs, arkadaşlarına tabancasıyla şaka yaparken başından vuruldu Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı 18:10 Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı 17:55 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz 17:50 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz 17:04 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz
16:37 "Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü ABD, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden Afgan ordusunu sorumlu tuttu 16:16 ABD, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden Afgan ordusunu sorumlu tuttu

Son Dakika Haberleri
18:44 Alkollü şahıs, arkadaşlarına tabancasıyla şaka yaparken başından vuruldu
18:35 Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
18:09 Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı
18:06 Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı
17:54 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı
17:53 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı
17:50 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz
17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
17:33 Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı
17:26 Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu
Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Morutan'a kızınca bonservisi düşürdü: Fatih Terim'e haber verin Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, Morutan'a kızınca bonservisi düşürdü: Fatih Terim'e haber verin         
19:25
Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi         
18:53
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu         
18:35
Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı         
18:07
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı         
17:54
Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı         
17:33
Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı         
16:48
Güllü'den suç duyurusu! Kavganın asıl nedeninin kendisine ve kızına tacizden kaynaklandığını anlattı Güllü'den suç duyurusu! Kavganın asıl nedeninin kendisine ve kızına tacizden kaynaklandığını anlattı         
16:21
İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti         
15:42
Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı         
15:41
Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu         
15:36
Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi         
14:46
Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı         
14:33
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 19:44:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Ereğli Belediyespor 2 transferini tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement