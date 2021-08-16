Son dakika haber: Ereğli Belediyespor 2 transferini tanıttı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Kdz. Ereğli Belediye spor'da anlaşmaya varılan Ahmet Aslan ve Sinan Uzun, Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Posbıyık, tesislerin A'dan Z'ye yenilendiği, BAL Ligi'nde iddialı bir takım kurduklarını ve kadın futboluna da ağırlık verildiğini söyledi.

BAL Ligi'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, 2021-2022 sezonu öncesi Teknik Direktör Erhan Koç ile anlaştıktan sonra transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kdz. Ereğli Belediyespor 2'nci Başkanı İhsan Yazıcıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte yeni sezonda anlaşmaya varılan Stoper Ahmet Aslan ve Forvet Sinan Uzun, Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti. Başkan Posbıyık, futbolcuları basına tanıtarak başarılar diledi.

Spor tesisleri A'dan Z'ye yenileniyor

Transferlerin hayırlı olmasını dileyen Posbıyık yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Halen, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için spor tesislerini yenilemeye çalışıyoruz. A'dan Z'ye değişiklik yapılıyor. Aynı zamanda erkek futbol takımının yanı sıra kız takımının da yatma yerleri yeniden inşa ediliyor, çalışmalar hızla ilerliyor. Belediyespor Yönetim Kurulu'na başta İhsan Yazıcıoğlu olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. Çok mutluyum. Yönetim Kurulu birlik ve beraberlik içinde uyumlu bir şekilde çalışıyor. Herkesin her şeyden haberi oluyor. Aynı zamanda transfer komitesi de inanılmaz çalışıyor. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Titiz çalışıyoruz. Şehirde de büyük bir heyecan var. Taraftarlarda büyük heyecan var. Aynı zamanda spor camiasından, iş insanlarından telefonlar alıyorum. Maddi bakımdan da sıkıntımız yok kulüp olarak."

Posbıyık, "Kadın futboluna da ağırlık veriyoruz"

Kadın futbol konusuna da değinen Başkan Posbıyık, "Sadece erkek takımına değil, kız takımına da gerekli ağrılığı verdik. Onların da aynı bütçesi var. Kız takımına da yakında transferler başlayacak. Oraya büyük bir ağırlık veriyoruz. 8 branşın hepsinin de spor camiasına en iyi şekilde hizmet vermesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu sene iddialıyız. Sinan Uzun gibi, Ahmet Aslan gibi arkadaşların katılmasıyla daha da iddialı hale gelmeye başladık. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Transferlerimiz devam edecek." Dedi.

Başkan Posbıyık, Kulüp 2'nci Başkanı İhsan Yazıcıoğlu ile birlikte transfer edilen futbolcuların kariyeri hakkında basına bilgi verdi.

Profesyonel olarak Zonguldak Kömürspor'da 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında oynayan Sinan Uzun ayrıca, Balıkesirspor, Aydınspor 1923, Bergama Belediyespor, BB Erzurumspor, Menemen Belediyespor, Pazarspor, Kırşehir Belediyespor, Ergene Velimeşespor, Nevşehir Belediyespor ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Yalovaspor formaları giydi.

Stoper Mevkiinde oynayan Ahmet Aslan ise, Kuşadası Belediyespor'dan transfer edildi. Bu sezon BAL Liginde takımıyla şampiyonluk yaşayan Aslan; Kırşehir, Nevşehir Gençlik, Saray Önü, Erbaa Gençlik, Isparta Davraz Bartınspor, Çarşambaspor, Sandıklıspor ve Ortaca Belediyespor'da forma giydi. - ZONGULDAK