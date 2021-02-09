Son dakika haber... 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber... 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor

Son dakika haber... 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor

09.02.2021 13:07

Son dakika haber... TUNCELİ'de, terör örgütlerine yönelik Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personel ile başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu, kar kalınlığı 2 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde devam ediyor.

TUNCELİ'de, terör örgütlerine yönelik Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personel ile başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu, kar kalınlığı 2 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde devam ediyor.

Bölgede barındığı değerlendirilen terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'nca Tunceli'nin karlı ve sarp dağlarında başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu devam ediyor. Operasyonda Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1062 kişilik personel görev alıyor. Güvenlik güçleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yüksek kesimlerdeki sarp arazide arama- tarama faaliyetlerini sürdürüyor.


Kaynak: DHA
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Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' 2 metrelik kar kalınlığında sürüyor - Son Dakika
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