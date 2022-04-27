Son dakika haber: Eren Abluka-2 operasyonunda 12 kg metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Eren Abluka-2 operasyonunda 12 kg metamfetamin ele geçirildi

27.04.2022 18:13
Son dakika haber: Eren Abluka-2 operasyonunda 12 kg metamfetamin ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-2 operasyonunda 12 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-2 operasyonunda 12 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Yüksekova ilçesi kırsalında devam ettirilen Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında, 27 Nisan 2022 tarihinde PKK bölücü terör örgütünün kullandığı bir sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetinde 12 kilogram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca aynı sığınakta, 1 adet piknik tüpü, 1 adet güneş paneli, 1 adet sırt çantası, 1 adet akü ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirilerek, sığınak imha edildi. - ANKARA

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Eren Abluka-2 operasyonunda 12 kg metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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