Son dakika haber... Eren Operasyonları başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Eren Operasyonları başlatıldı
12.01.2021 13:15
Son dakika haberleri... Eren Operasyonları başlatıldı İçişleri Bakanlığı, bu toprakların vatanımız içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve özellikle 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte...
Eren Operasyonları başlatıldı
AĞRI - İçişleri Bakanlığı, bu toprakların vatanımız içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve özellikle 11 Ağustos 2017 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonları başlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu kapsamda ilki Tendürek bölgesinde başlatılan "EREN-1 TENDÜREK Operasyonu'nda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 71 personel 72 operasyonel timin görev aldığı bildirildi.
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