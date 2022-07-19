Son dakika haber | EREN operasyonunda bir jandarma şehit düştü - Son Dakika
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Son dakika haber | EREN operasyonunda bir jandarma şehit düştü

19.07.2022 00:32
Son dakika haber | EREN operasyonunda bir jandarma şehit düştü

Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonunda, El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir jandarma personeli şehit oldu, 1 jandarma personeli yaralandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonunda, El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir jandarma personeli şehit oldu, 1 jandarma personeli yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında başlatılan EREN ABLUKA-22 Şehit Jandarma Mahmut Top operasyonu çerçevesinde, 18 Temmuz tarihinde saat 03.30 sıralarında, önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, bir jandarma personeli şehit oldu, bir jandarma personeli yaralandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | EREN operasyonunda bir jandarma şehit düştü - Son Dakika

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