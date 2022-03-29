Son dakika haber | Ergani'de belediye ilçeye park ve çocuk oyun alanı kazandırıyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Ergani'de belediye ilçeye park ve çocuk oyun alanı kazandırıyor

29.03.2022 11:49
Son dakika haber | Ergani'de belediye ilçeye park ve çocuk oyun alanı kazandırıyor

Son dakika haberi: Ergani Belediyesince ilçeye park ve çocuk oyun alanı yapılıyor.

Ergani Belediyesince ilçeye park ve çocuk oyun alanı yapılıyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, muhtarların ve vatandaşların talebi üzerine Feyzi Menderes Mahallesinde 350 metrekare alanda yeni bir park yapımına başladıklarını söyledi.

Park ve oyun alanının kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Karaaslan, "Mahallelerimizde çocuklar için bir eğlence ortamı oluşturmanın yanı sıra onlara sosyalleşme ve sportif aktivite imkanı da sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızın gönüllerince eğlenmesini dilerim." dedi.

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Ahmet Karaaslan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ergani'de belediye ilçeye park ve çocuk oyun alanı kazandırıyor - Son Dakika


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