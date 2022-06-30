Son dakika haberleri! Ergin Ataman: "İngiltere maçı büyük önem taşıyor"

- Ergin Ataman: "İngiltere maçı büyük önem taşıyor"

İSTANBUL - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında deplasmanda oynayacakları Büyük Britanya karşılaşmasının büyük önem taşadığını belirterek, "İngiltere'yi orada yenip, iki galibiyetle bir üst tura çıkmak Dünya Kupası'na katılım için son derece önemli olacak. Sonuçta ülke basketbollarına baktığınız zaman İngiltere basketbolu ile Türk basketbolu arasında çok ciddi farklar var. Ama şunu biliyoruz ki bu tip milli maçlarda kendi sahalarında çok baskılı, etkili oyunlar oynayabiliyorlar. Onun için çok dikkatli olmamız gerekecek" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ilk tur son maçında 3 Temmuz Pazar günü Büyük Britanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hazırlıklara yaz başından beri devam ettiklerini söyleyen Ataman, "Son iki haftadır tam kadro çalışıyoruz. Play-off finalinde mücadele eden oyuncularımız ve benim de katılmamla beraber, teknik ve taktik hazırlıklarımızın da sonuna doğru yaklaştık. Grupta Yunanistan ile daha önce oynanan iki maçı kaybetmişiz. İngiltere ile İstanbul'da oynanan maçta kazandık. Grupta Beyaz Rusya'nın devre dışı kalması ile beraber aslında her gruptan 3 takım bir üst gruba çıkıyor. Ağustos ayında başlayacak esas son, çaprazdan gelecek Sırbistan, Letonya ve büyük ihtimalle Belçika ile eşleşecek olan bir grup var. İngiltere maçı büyük önem taşıyor. Çünkü bu gruptan puanları taşıyarak çıkacağız. Yunanistan'a karşı iki mağlubiyet olduğu için orada ciddi dezavantajımız var. İngiltere daha önce Yunanistan'ı, İngiltere'de yendiği için İngiltere de 1 galibiyetle çıkıyor. Biz de İstanbul'da İngiltere'yi yendiğimiz için biz de 1 galibiyetleyiz. İngiltere'yi orada yenip, iki galibiyetle bir üst tura çıkmak Dünya Kupası'na katılım için son derece önemli olacak. Sonuçta ülke basketbollarına baktığınız zaman İngiltere basketbolu ile Türk basketbolu arasında çok ciddi farklar var. Ama şunu biliyoruz ki bu tip milli maçlarda bu tarz ülkelerin takımların özellikle kendi sahalarında çok baskılı, etkili oyunlar oynayabiliyorlar. Onun için çok dikkatli olmamız gerekecek. İyi bir kadromuz var. Kendimize güveniyoruz. İngiltere maçından galibiyetle dönüp ilk bölümü tamamlayacağız. Ondan sonra 1 Ağustos'tan itibaren hem Dünya Kupası elemelerinin esas önemli kısmına geçeceğiz. 26-28 Ağustos'ta çaprazdan gelecek iki takımla oynayacağız. Hemen esas hedefimiz olan, daha önce kendimize madalya ve şampiyonluk hedefi koyduğumuz Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Bunun da hazırlıkları tam kadro olarak 1 Ağustos'tan itibaren devam edecek. Kadroyu en son dün 16 kişiye indirdik. 16 kişi İngiltere'ye gideceğiz. Ufak tefek sakatlığı olan oyuncularımız var. Berk'in bir sakatlığı var. Muhsin'in burnu kırıldı antrenmanda. Orada nihai kadroyu tespit edeceğiz" diye konuştu.