Ergin Ataman: "Kazanmak için az top kaybı yapmalı ve kontrollü hücum etmeliyiz" - Son Dakika

Ergin Ataman: "Kazanmak için az top kaybı yapmalı ve kontrollü hücum etmeliyiz"

07.10.2020 15:25
Ergin Ataman:

Anadolu Efe Başantrenörü Ergin Ataman, yarın oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak, "Oyunlarında çok farklı hücum çeşitliliği var. Maçı kazanmak için az top kaybı yapmamız, kontrollü hücum etmemiz ve hızlı hücum şansı vermememiz gerekiyor" dedi.

Anadolu Efe Başantrenörü Ergin Ataman, yarın oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak, "Oyunlarında çok farklı hücum çeşitliliği var. Maçı kazanmak için az top kaybı yapmamız, kontrollü hücum etmemiz ve hızlı hücum şansı vermememiz gerekiyor" dedi.

THY Euroleague ikinci hafta maçında yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerde kadronun yeni olmasına rağmen rollerin belirlemiş olduğunu söyleyen Ataman, "Özellikle Nando de Colo ve Lorenzo Brown ile hücuma yön veriyorlar. Oyunlarında çok farklı hücum çeşitliliği var. Maçı kazanmak için az top kaybı yapmamız, kontrollü hücum etmemiz ve hızlı hücum şansı vermememiz gerekiyor. Henüz istediğimiz tempoyu bulamamış olsak da mücadele ile kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Deneyimli oyuncu Bryant Dunston ise, Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmanın önemine değinerek, "Geçtiğimiz hafta takım olarak iyi oynayamadığımız bir maçı kaybettik. O maçta yaptığımız hataları düzeltmeliyiz. Rakibimize karşı oynadığımız maçlarda her zaman fiziksellik ve sertlik ön plana çıkıyor. Bundan dolayı böyle bir mücadeleye hazır olmalıyız. Sezonun henüz başında olmamıza rağmen çok önemli bir maç olacak" şeklinde konuştu.

(İHA)

Ergin Ataman: Kazanmak için az top kaybı yapmalı ve kontrollü hücum etmeliyiz

Türk Hava Yolları, Malcolm Thomas, Ergin Ataman, EFE, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ergin Ataman: 'Kazanmak için az top kaybı yapmalı ve kontrollü hücum etmeliyiz' - Son Dakika Spor

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