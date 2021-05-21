MERSİN'DE ERGUVANLAR SUÇ ÖRGÜTÜ'NE OPERASYON: 11 GÖZALTI - Son Dakika

MERSİN'de Erguvanlar Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'nda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 6 aylık süren fiziki ve teknik takipli operasyonu tamamlandı. Şafak vakti 'Erguvanlar Suç Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonda 14 farklı adrese çok sayıdaki ekiple baskın yapıldı. Baskında suç amaçlı örgüt kurma, nitelikli yağma ve tehdit suçlarından haklarında yakalama kararı verilen A.E., Ç.P., İ.Y., İ.H.E., M.Y., M.E.E., M.H.E., S.Y., Z.A., Y.Y. ve Y.E. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin 200 lira, araç satış sözleşmeleri, alacak ve verecek kayıtlarının tutulduğu ajandalar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.