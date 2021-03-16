Galatasaray formasını 1985-1992 yılları arasında giyen Erhan Önal hayatını kaybetti. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başını ve cinsel organını kesmişti! Vahşi cinayetin sanığı bir kez daha ifadesini değiştirdi