Galatasaray'da 1985-1992 yıllarında forma giyen Erhan Önal hayatını kaybetti.
Galatasaray formasını 1985-1992 yılları arasında giyen Erhan Önal hayatını kaybetti. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."
-İHA-
Kaynak: İHA
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