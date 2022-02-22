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"Erik dalı" oynayarak buzla kaplı Çıldır Gölü'nü tanıttılar - Son Dakika

"Erik dalı" oynayarak buzla kaplı Çıldır Gölü'nü tanıttılar

22.02.2022 10:50

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özkan Karadavut, tanıtım için Ardahan-Kars sınırlarındaki Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde, eşi ile Ankara oyun havalarından Erik dalı oynadı.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özkan Karadavut, tanıtım için Ardahan- Kars sınırlarındaki Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde, eşi ile Ankara oyun havalarından Erik dalı oynadı.

Bölgenin doğal güzelliğine dikkati çekmek isteyen Özkan Karadavut, eşi Neva Karadavut ile, şu sıralar yüzeyi tamamen buzla kaplı olan ve üzerinde atlı kızaklarla gezinti yapılan gölün Atalay mevkisine geldi.

Karadavut çifti, Ankara oyun havalarından Erik dalını hoparlörden vererek buz üstünde gösteri sundu.

Öğretim görevlisi Karadavut, çevredekilerin de ilgiyle izlediği gösteri sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kış turizmi açısından önem arz eden Çıldır Gölü konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Bölgenin tanıtımı için bu tür gösterileri önemsediğini ifade eden Karadavut, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin her yeri bir başka güzel. Buranın da kendine göre bir güzelli var. Türkiye'nin diğer ucundaki ve yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde bir gösteri sunmak istedik. Amacımız Çıldır'ı tanıtmak."

Neva Karadavut da buz üstünde ilk kez böyle bir oyun oynadığını belirterek, herkesin Çıldır'ı görmesi gerektiğini dile getirdi.

Öğretim görevlisi Özkan Karadavut, daha önce de Çıldır Gölü'nde sema gösterisi sunmuştu.

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Öğretim Görevlisi, Çıldır Gölü, Ankara, Erik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Erik dalı' oynayarak buzla kaplı Çıldır Gölü'nü tanıttılar - Son Dakika


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